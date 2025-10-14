Σε ένα άκρως συγκινητικό κλίμα, το ζευγάρι Ισραηλινών που έγινε γνωστό ως «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» επανενώθηκε μετά από 738 ημέρες και την απαγωγή του από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, στις 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η διασωθείσα όμηρος Νόα Αργκαμάνι και ο σύντροφός της, Αβινατάν Ορ, χαμογελούν, αγκαλιάζονται και στη συνέχεια φιλιούνται, αδυνατώντας να κρύψουν τη χαρά τους.

Η 27χρονη και ο Αβινατάν είχαν απαχθεί βίαια από μαχητές της Χαμάς, ενώ η φωτογραφία της Νόα πάνω σε μια μοτοσικλέτα, στην οποία είναι ζωγραφισμένα ο τρόμος και η αγωνία στο πρόσωπό της, είχε γίνει viral, καταλήγοντας σύμβολο της φρίκης εκείνης της ημέρας. «Μην με σκοτώσετε!», φώναζε ενώ προσπαθούσε να φτάσει στον Ορ.

Η Νόα είχε τελικά διασωθεί σε μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα τον Ιούνιο του 2024, μαζί με άλλους τρεις ομήρους, ενώ ο Αβινατάν, ο οποίος υπηρετούσε στην επίλεκτη μονάδα Sayeret Matkal – θεωρείται μία από τις κορυφαίες μονάδες ειδικών δυνάμεων στο Ισραήλ – κατάφερε να κρατήσει μυστική την ταυτότητά του.

Κρύβονταν για ώρες

Όπως αναφέρει η DailyMail, o Αβινατάν έκανε σχέδια με τη Νόα να συγκατοικήσουν πριν την απαγωγή τους. Πέρασαν ώρες κρυμμένοι, αφού πρώτα προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, πριν τους ανακαλύψει η Χαμάς. Σύμφωνα μάλιστα με όσα έχουν γίνει γνωστά, o Αβινατάν είχε την ευκαιρία να διαφύγει, ωστόσο επέλεξε να μην αφήσει πίσω τη φίλη του «στα χέρια των τεράτων», όπως αποκάλυψε η μητέρα στην εφημερίδα Jewish Chronicle.

«Σκέφτηκα τι θα είχε συμβεί αν είχε δραπετεύσει, αλλά ξέρω ότι δεν θα συγχωρούσε ποτέ τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε να ζήσει με τον εαυτό του. Ήταν πολύ πιστός και είμαι περήφανη γι’ αυτό», είχε δηλώσει.

Λίγες ώρες πριν από την επίθεση στο φεστιβάλ και ενώ ηχούσαν οι σειρήνες λόγω των πυραύλων, ο Ορ έλεγε στη Νόα, σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του: «Είμαι τόσο χαρούμενος που δεν είσαι από τα κορίτσια που φοβούνται μερικούς πυραύλους».

Ο 32χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός έχει ακόμα έξι αδέρφια και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Η οικογένειά του δεν έχασε ποτέ την ελπίδα, καθώς είχε λάβει αρκετές ενδείξεις ότι ήταν ζωντανός κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.

Μιλώντας στην Jerusalem Post, o αδελφός του Αβινατάν, Μόσε, τον περιέγραψε ως «παιδί της οικογένειας» και εξαιρετικό μάγειρα. Όταν έμαθε για την επίθεση της Χαμάς, ήξερε ότι κάτι κακό είχε συμβεί στον Ορ και άρχισε να ψάχνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάποιο σημάδι του αδελφού του.

Τελικά έπεσε πάνω σε ένα βίντεο με την απαγωγή του…

Η μητέρα του δεν ήξερε πως ο γιος της είχε πέσει θύμα απαγωγής ενώ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova και έμαθε τα άσχημα νέα από τα άλλα δύο παιδιά της που την ξύπνησαν.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθει μια μητέρα, αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να σε χτυπάει κεραυνός, αλλά από όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Τότε όλο το φως μέσα σου εξαφανίζεται και το σκοτάδι σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σκέψεις, δεν υπάρχουν συναισθήματα, δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τίποτα», είχε πει.