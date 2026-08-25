Η ισραηλινή αστυνομία εφόρμησε σήμερα σε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που διαχειρίζεται η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, η επιχείρηση έχει στόχο “να φύγει” η UNRWA από το κτίριο,

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται έπειτα από πολλές προειδοποιήσεις της UNRWA, που είχε πει ότι οι ισραηλινές αρχές απειλούσαν το κέντρο κατάρτισης της Καλάντια, που βρίσκεται ανάμεσα στη συνοικία Καφρ Ακάμπ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και τον καταυλισμό προσφύγων της Καλάντια.

Το κέντρο, που δημιουργήθηκε το 1952, παρέχει κάθε χρόνο επαγγελματική κατάρτιση σε περίπου 340 Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την UNRWA.

“Γράφουμε Ιστορία! Σήμερα το πρωί, αρχίζουμε να διώχνουμε την UNRWA από την Καφρ Ακάμπ”, έγραψε ο Μπεν Γκβιρ στην εφαρμογή Telegram.

“Σήμερα το πρωί, σημαντικές δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, επεμβαίνουν για να κάνουν να εφαρμοστεί ο νόμος και να φύγει η UNRWA από τις εγκαταστάσεις”, προσθέτει σε μια ανακοίνωση.

“Μια οργάνωση, υπάλληλοι της οποίας έχουν εμπλοκεί στην τρομοκρατία και η οποία, χίλιες φορές, έχει λειτουργήσει ως κάλυμμα της Χαμάς, δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω, και δεν έχει θέση στην Ιερουσαλήμ ούτε στο κράτος του Ισραήλ”, είπε.

Η UNRWA, που δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1949, αποτελεί από καιρό στόχο έντονων επικρίσεων από το Ισραήλ, οι οποίες εντάθηκαν μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγόρησαν υπαλλήλους της UNRWA ότι συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Απαγόρευσαν κάθε δραστηριότητα της υπηρεσίας στο ισραηλινό έδαφος στις αρχές του 2025.

Μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ, διεθνής έρευνα αποκάλυψε ορισμένα “προβλήματα σε σχέση με την ουδετερότητα” στο εσωτερικό της UNRWA, αλλά διευκρίνισε ότι το Ισραήλ δεν έδωσε καταληκτικές αποδείξεις προς υποστήριξη της κύριας κατηγορίας του που αφορούσε την απασχόληση μελών τρομοκρατικών οργανώσεων στις τάξεις της.

“Η UNRWA βρίσκεται στα χέρια μας”, έγραψε ο Μπεν Γκβιρ στον λογαριασμό του στο Telegram ως λεζάντα μιας φωτογραφίας η οποία δείχνει την ισραηλινή σημαία που υψώθηκε στη στέγη του κέντρου.

Το Ισραήλ κατέλαβε και εν συνεχεία προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ το 1967, ένα μέτρο που δεν αναγνωρίζεται από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο δήμος της Ιερουσαλήμ άρχισε σήμερα “εργασίες ανακαίνισης” για τη δημιουργία ενός “νέου εκπαιδευτικού και κοινοτικού συγκροτήματος στην Ιερουσαλήμ, στη συνοικία Καφρ Ακάμπ, προς όφελος των χιλιάδων αράβων κατοίκων της”.

Η επέμβαση της αστυνομίας πραγματοποιείται την επομένη της επίσκεψης στο σημείο εκπροσώπων περισσότερων από 25 διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών.