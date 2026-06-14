Σοβαρούς κλυδωνισμούς γνωρίζει η ήδη εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσημα σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου ότι Χεζμπολάχ προχώρησε σε μια νέα, «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, εξαπολύοντας τρία βλήματα βλήματα εναντίον κατοικημένων περιοχών.

Τα βλήματα κατέπεσαν κοντά στις ισραηλινές κοινότητες Σομέρα (Shomera) και Σλόμι (Shlomi) στο Βόρειο Ισραήλ.

Δείτε το βίντεο:

Όπως διευκρίνισε η διοίκηση του ισραηλινού στρατού, η σημερινή επίθεση δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά αποτελεί συνέχεια ενός συνεχιζόμενου σκηνικού έντασης.

Τα τρία σημερινά βλήματα προστίθενται σε ακόμη δύο που εξαπολύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

❗️BLATANT CEASEFIRE VIOLATION: HEZBOLLAH LAUNCHED 3 PROJECTILES TOWARDS NORTHERN ISRAELI COMMUNITIES The projectiles fell near the communities of Shomera and Shlomi. This is in addition to 2 projectiles that crossed into Israeli territory over the weekend as part of Hezbollah’s… pic.twitter.com/5IC9WE8duY — Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2026

Η αντίδραση του Ισραήλ

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Μπένιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, ο Ισραηλινός στρατός προχώρησε σε επιθέσεις σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολαχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Ισραήλ πρόκειται για την αντίδραση από την μεριά του Ισραήλ προς τα πυρά της Χεζμπολαχ κατά Ισραηλινών περιοχών.

«Επιτεθήκαμε σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα Νταχίγια της Βηρυτού. Το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί πυρά κατά του εδάφους του.» αναφέρει ο Μπέναμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X.

תקפנו בדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל לא תסבול ירי לשטחה pic.twitter.com/wVARFCkDQe — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2026

Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-ΙΡΑΝ συνεχίζονται.