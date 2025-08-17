Για έναν νέο γύρο βίαιου εκτοπισμού Παλαιστινίων προετοιμάζεται το Ισραήλ, καθώς από σήμερα, Κυριακή (17/8) αναμένεται να ξεκινήσει να εκκενώνει αμάχους από αυτό που αποκάλεσε «ζώνες μάχης» προς το νότιο τμήμα της Γάζας προκειμένου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό «να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αβιχάι Αντραΐ στους Παλαιστινίους θα παρασχεθούν σκηνές και άλλος εξοπλισμός στέγασης πριν από τη μετεγκατάστασή τους, ο οποίος θα μεταφερθεί μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις αρωγής αφού πρώτα επιθεωρηθεί από προσωπικό του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

#عاجل 🔴 بناء على توجيهات المستوى السياسي وفي اطار تحضيرات جيش الدفاع لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع عزة حفاظا على أمنهم، سيتم اعتبارا من يوم الغد (الأحد) تجديد توفير الخيم ومعدات المأوى لسكان القطاع. ⭕️سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم بواسطة الأمم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 16, 2025

Ο στρατός δεν έχει διευκρινίσει εάν ο εξοπλισμός προορίζεται για τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας, ο οποίος εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους και εάν ο τόπος στον οποίο θα μεταφερθούν στο νότιο τμήμα της Γάζας θα είναι η περιοχή της Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο ΟΗΕ δεν σχολίασε αμέσως την ισραηλινή ανακοίνωση, ωστόσο προειδοποίησε την Πέμπτη ότι χιλιάδες οικογένειες που ήδη βιώνουν αποτρόπαιες ανθρωπιστικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε απόγνωση εάν το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας προχωρήσει.

Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) εξέφρασε την ανησυχία του για τα σχέδια του Ισραήλ να μετεγκαταστήσει τον πληθυσμό στο νότιο τμήμα της Γάζας, τονίζοντας ότι αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ χαιρέτισε την αναγνώριση από το Ισραήλ ότι η στέγαση αποτελεί επείγουσα ανάγκη και ότι οι σκηνές και άλλος εξοπλισμός στέγασης θα επιτραπούν και πάλι στη Γάζα. «Ο ΟΗΕ και οι συνεργάτες του θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που προσφέρει αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Αυτό συμβαίνει λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι σκοπεύει να ξεκινήσει μία νέα επίθεση για να καταλάβει τον έλεγχο της βόρειας πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της περιοχής, σε ένα σχέδιο που προκάλεσε διεθνή ανησυχία για την τύχη της κατεστραμμένης λωρίδας, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι πριν από την έναρξη της επίθεσης, ο άμαχος πληθυσμός θα εκκενώσει προς αυτό που περιέγραψε ως «ασφαλείς ζώνες» από την πόλη της Γάζας, αναφέροντας πως ο στρατός έλαβε το πράσινο φως για να «κατεδαφίσει» αυτά που περιέγραψε ως τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς: την πόλη της Γάζας στο βορρά και την αλ-Μαουάσι πιο νότια.

Παλαιστίνιοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν δηλώσει ότι κανένα μέρος στον παλαιστινιακό θύλακα δεν είναι ασφαλές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει διατάξει τους κατοίκους να μετακινηθούν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε χθες, Σάββατο ότι τα σχέδια για τη νέα επίθεση βρίσκονται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του στρατού ως «μέρος της βίαιης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας» και «επικίνδυνη και θρασύτατη προσβολή των διεθνών συμβάσεων».

«Το να αναγκάζεις τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω λιμού, σφαγών και εκτοπισμών είναι ένα συνεχιζόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η εγκληματική συμπεριφορά στη Γάζα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα καθημερινά εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», ανέφερε η οργάνωση σε δήλωσή της.

Εντείνονται οι επιθέσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους στα περίχωρα της πόλης της Γάζα την περασμένη εβδομάδα. Κάτοικοι των συνοικιών Ζεϊτούν και Σετζάια ανέφεραν έντονα ισραηλινά αεροπορικά και τεθωρακισμένα πυρά.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης εκρήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, που προκλήθηκαν από βομβαρδισμούς ισραηλινών τανκ εναντίον σπιτιών στα ανατολικά τμήματα της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είχε ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση στη Ζεϊτούν με σκοπό τον εντοπισμό εκρηκτικών, την καταστροφή σηράγγων και την εξόντωση μαχητών στην περιοχή.

Ένα ισραηλινό drone έπληξε μια ομάδα ανθρώπων στην περιοχή Ασκαούλα της Ζεϊτούν στα ανατολικά της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ένα άλλο άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε ένα σπίτι κοντά στο τζαμί αλ-Αλάμι επίσης στα ανατολικά της πόλης Γάζας.

Ακόμα καταυλισμός με σκηνές στην Αλ Μαουάι στο νότιο τμήμα της Γάζας, δέχτηκε επίσης επίθεση χθες, Σάββατο. Μία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Μοτασέμ αλ-Μπάτα, τη σύζυγό του και την κόρη τους μέσα στη σκηνή τους. Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως «ανθρωπιστική» ή «ασφαλής» ζώνη στις αρχές του πολέμου, αλλά παρ’ όλα αυτά δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 61.827 άτομα από τον Οκτώβριο του 2023. Ο υποσιτισμός έχει σκοτώσει 251 άτομα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Έντεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, πέθαναν από την πείνα τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε το υπουργείο το Σάββατο.

Στο νοσοκομείο αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας, η ζωή περισσότερων από 200 ασθενών κρέμεται από μια κλωστή, λόγω της οξείας έλλειψης φαρμάκων και του υποσιτισμού.

Ο διευθυντής Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια δήλωσε ότι το νοσοκομείο ήταν υπερπλήρες με τραυματίες ασθενείς εν μέσω των αδιάκοπων ισραηλινών βομβαρδισμών και ότι οι γιατροί πραγματοποιούσαν όλο και περισσότερους ακρωτηριασμούς, καθώς δεν ήταν σε θέση να καταπολεμήσουν τη μόλυνση των πληγών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 14.800 ασθενείς χρειάζονται ιατρική περίθαλψη που δεν είναι διαθέσιμη στη Γάζα. Ωστόσο, η έξοδος από τη Λωρίδα δεν είναι πάντα αρκετή για να σώσει μια ζωή.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, Μουνίρ αλ-Μπουρς, δήλωσε στο Al Jazeera ότι 40.000 βρέφη στην περιοχή υπέφεραν από σοβαρό υποσιτισμό εν μέσω κρίσιμης έλλειψης τροφίμων που προκλήθηκε από τους περιορισμούς της Ισραήλ στην παροχή βοήθειας στη Γάζα.