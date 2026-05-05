Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο ισραηλινός στρατός, με την ηγεσία του να διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση πως είναι έτοιμη για μια «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.

«Ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σθεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ», υπογράμμισε ,δίνοντας το στίγμα της αποτρεπτικής στρατηγικής της χώρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο νέος αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Ομέρ Τίσλερ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα διαδεχόμενος τον Τόμερ Μπαρ. Ο Τίσλερ διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει την ικανότητα να αναπτύξει το σύνολο των αεροπορικών του δυνάμεων εναντίον της Τεχεράνης, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να αναπτύξουμε ολόκληρη την αεροπορική ισχύ προς τα ανατολικά, εάν απαιτηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νέος αρχηγός της ΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η αλλαγή ηγεσίας δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή συνέχεια και τη στοχοθεσία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ.