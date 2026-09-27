Σε τροχιά ευθείας δικαστικής σύγκρουσης με την Άγκυρα περνά το Ισραήλ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε οδηγίες στη διυπουργική επιτροπή και τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου να συντάξουν φάκελο κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου i24NEWS, ο στόχος είναι η παραπομπή του Τούρκου προέδρου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), με επίκεντρο τις επιχειρήσεις κατά των Κούρδων και τις οικονομικές ροές προς τη Χαμάς.

Η αφορμή και το παρασκήνιο της κλιμάκωσης

Η πρωτοβουλία του Τελ Αβίβ εκδηλώνεται ως απάντηση στην πρόσφατη κίνηση του Ερντογάν να αιτηθεί μέσω της Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Παρ’ όλα αυτά, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτέλεσε απλώς την αφορμή για την ενεργοποίηση ενός ευρύτερου νομικού σχεδιασμού.

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Η ισραηλινή πλευρά εστιάζει την προετοιμασία της σε δύο κεντρικούς πυλώνες:

– Τις συστηματικές ενέργειες και στρατιωτικές δράσεις της Τουρκίας σε βάρος της κουρδικής μειονότητας.

– Τη διοχέτευση χρηματικών πόρων προς τη Χαμάς με τη στήριξη της τουρκικής κυβέρνησης.

Τα νομικά εμπόδια και η τακτική των τρίτων χωρών

Η κατάθεση της υπόθεσης παρουσιάζει ιδιαίτερες νομικές περιπλοκές, καθώς ούτε το Ισραήλ ούτε η Τουρκία έχουν προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης, αρνούμενες τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται πιθανότερο το Ισραήλ να μην προσφύγει απευθείας, αλλά να επιδιώξει την υποβολή της προσφυγής μέσω κάποιας τρίτης χώρας-μέλους του Δικαστηρίου.

Παρά την προετοιμασία, κύκλοι του i24NEWS εκτιμούν ότι η οριστική κατάθεση του φακέλου ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Βασική επιδίωξη της ισραηλινής ηγεσίας είναι να χρησιμοποιήσει την απειλή της δίωξης ως μέσο αποτροπής και διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο.

Τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ισραήλ απέφυγαν να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις αποκαλύψεις.