Κομβόι φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας και τα οποία βρίσκονταν στην αλ Αρίς, περιφερειακή πρωτεύουσα του Βόρειου Σινά στην Αίγυπτο, άρχισαν να κατευθύνονται σήμερα προς τη Ράφα, το συνοριακό πέρασμα προς τον παλαιστινιακό θύλακα, αν και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για την είσοδο της εκεί.

Trucks carrying aid for Gaza Strip arrive at Rafah crossing – witness https://t.co/oovuEDYrgu

Αυτόπτης μάρτυρας και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας της Αιγύπτου δήλωσαν από την πλευρά τους στο Reuters ότι φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια έφτασαν ήδη στη Ράφα.

Whether Gaza or Israel, humanS is the single most important living specie.

God or Almighty shall ALWAYS be watching the “trouble maker”. 🙏🙏🙏

