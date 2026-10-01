Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε χθες (30/9) ότι σκοπεύει να επαναλάβει τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο, έπειτα από οκτώ μήνες διακοπής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο πτήσεις της El Al ημερησίως προς το Ντουμπάι. Η επανάληψή τους επαφίεται στην έγκριση των αρχών» του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφερε η εταιρεία σε μια ανακοίνωσή της με αποδέκτη το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου μια πτήση της εταιρείας flydubai των Εμιράτων, από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, εκτράπηκε στη Σαουδική Αραβία έπειτα από έναν καυγά μεταξύ των πιλότων που το Ισραήλ λέει ότι ήταν απόπειρα επίθεσης. Η El Al κατά παράδοση επιβάλλει πολύ αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας στους επιβάτες της.