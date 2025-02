Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πως «δολοφόνησε βάρβαρα» τους Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, τεσσάρων ετών και 8,5 μηνών, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και ότι δεν παρέδωσε στο Ισραήλ χθες Πέμπτη το πτώμα της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας, αλλά «άγνωστης».

«Σύμφωνα με την εκτίμηση» ιατροδικαστικών και «στη βάση πληροφοριών που έχουμε και τα ιατροδικαστικά ευρήματα», ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας «δολοφονήθηκαν βάρβαρα κατά την αιχμαλωσία τους τον Νοέμβριο του 2023 από τους τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Kfir and Ariel were kidnapped alive with their mother yet returned in coffins and alone.

Hamas murdered these innocent babies in captivity. We’re heartbroken and outraged—as the world should be. pic.twitter.com/JGuH7YJxjv

— Israel Defense Forces (@IDF) February 21, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ