Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) ότι περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή μεγάλη σειρά επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο και ότι η οργάνωση «ικετεύει για κατάπαυση του πυρός».

«Η επιχείρηση “Αιώνιο Σκότος” αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, αφήνοντάς την έκπληκτη και μπερδεμένη από το βάθος της διείσδυσης και την κλίμακα της επίθεσης», δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, την οποία επικαλείται ο ιστότοπος «Times of Israel».

«Περισσότεροι από 200 τρομοκράτες εξοντώθηκαν χθες, ανεβάζοντας τον αριθμό των εξοντωθέντων σε αυτή την εκστρατεία σε πάνω από 1.400», λέει.

Ο Κατς αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ «επιζητά κατάπαυση του πυρός, ενώ και οι Ιρανοί υποστηρικτές της ασκούν πίεση και εκτοξεύουν απειλές, φοβούμενοι σοβαρά ότι το Ισραήλ θα συντρίψει την Οργάνωση».

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είναι προετοιμασμένες και έτοιμες να αναλάβουν δράση με τη χρήση βίας, αν το Ιράν επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ», είπε και ανέφερε πως θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.