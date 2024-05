Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ένωση Δημοσιογράφων στο Ισραήλ κάλεσε την Κυριακή το Υπουργείο Επικοινωνιών να σταματήσει το «κυνήγι» αραβόφωνων δημοσιογράφων, αφού αρκετοί ανακρίθηκαν ενώ κάλυπταν μια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα.

Η ένωση δήλωσε ότι κάποιοι αραβόφωνοι δημοσιογράφοι κάλυπταν το γεγονός όταν επιθεωρητές από το υπουργείο Επικοινωνιών και αστυνομικοί άρχισαν να τους ανακρίνουν και να τους ζητούν να δηλώσουν για ποια υπηρεσία δούλευαν για να διασφαλίσουν ότι δεν εργάζονταν για το Al-Jazeera.

Η Ισραηλινή Haaretz μοιράστηκε πλάνα από τη σκηνή που δείχνει αστυνομικούς να παραμερίζουν δημοσιογράφους από το Al-Araby TV στη διαδήλωση στις 11 Μαΐου και να τους ζητούν τις ταυτότητες. Μάρτυρες στο σημείο είπαν ότι οι αστυνομικοί νόμιζαν ότι οι δημοσιογράφοι συνεργάζονταν με το Al Jazeera. Οι δημοσιογράφοι κρατούσαν μικρόφωνα με το σύμβολο του Al Araby.

Now in Tel Aviv: Israeli police detained the crew of Al Araby tv, checking they don’t work for Al Jazeera. They were released after a few minutes pic.twitter.com/3Q3I3s1aym

— Oren Ziv (@OrenZiv_) May 11, 2024