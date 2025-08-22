Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε την Παρασκευή (22/8) ότι η Πόλη της Γάζας «θα μπορούσε να ισοπεδωθεί» εάν η Χαμάς δεν αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ, για τον αφοπλισμό της και την απελευθέρωση ομήρων.

«Εάν δεν συμφωνήσουν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούτ της βόρειας Γάζας. Οι πύλες της κόλασης σύντομα θα ανοίξουν στα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Κατς σε ανάρτηση στο X και επανέλαβε τα αιτήματα του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός: Απελευθέρωση όλων των ομήρων και πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου θα γίνουν με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ», ενώ δεν έκανε καμία σαφή αναφορά στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός που κατέθεσαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ.

«Η χερσαία επίθεση είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και τη συντριβή της Χαμάς, δύο πράγματα πάνε χέρι-χέρι», δήλωσε ο Νετανιάχου την Πέμπτη κατά την επίσκεψή του σε κέντρο διοίκησης στο νότιο Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απορρίπτει τον αφοπλισμό χωρίς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Η επιχείρηση ελέγχου της Πόλης της Γάζας, ξεκίνησε με πέντε μεραρχίες επί του πεδίου κι ενώ το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ενέκρινε την κλήση περίπου 60.00 εφέδρων για να βοηθήσουν στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών B’».

«Ξέρετε ποιος λιμοκτονεί»

«Ξέρετε ποιος λιμοκτονεί; Οι όμηροι που απήχθησαν και βασανίστηκαν από απολίτιστους άγριους της Χαμάς», έγραψε σε ανάρτηση ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ενώ η νέα έκθεση από το Ίδρυμα Επισιτιστικής Ασφάλειας με έδρα τη Ρώμη, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, επιβεβαιώνει για πρώτη φορά λιμό και στην Πόλη της Γάζας, όπου έχουν συγκεντρωθεί 700.000 και πλέον άμαχοι, μεταξύ των 2,1 εκατομμυρίων που κατοικούν στην Λωρίδα.

«Ίσως οι υπερσιτισμένοι τρομοκράτες της Χαμάς θα μπορούσαν να μοιραστούν μέρος της αποθήκης τους που είναι γεμάτη με όσα έκλεψαν από πεινασμένους ανθρώπους, ειδικά τους ομήρους».

Ήδη, η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι το ισραηλινό σχέδιο επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας θα είχε «τρομακτικές ανθρωπιστικές επιπτώσεις», σε έναν ήδη εξαντλημένο πληθυσμό.

Η υλικοτεχνική υποστήριξη της εκκένωσης των αμάχων, αναμένεται να είναι τρομακτική, σύμφωνα με διεθνή Πρακτορεία. Πολλοί λένε ότι οι επαναλαμβανόμενες εκτοπίσεις είναι άσκοπες, καθώς πουθενά στη Γάζα δεν είναι ασφαλές, ενώ ιατρικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι ανακοινώσεις του Ισραήλ για μεταφορά ασθενών προς τα νότια είναι ανεφάρμοστες, καθώς δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να τους υποδεχτούν.