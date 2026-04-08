Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Επίσης, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα πως υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ με σκοπό να εξασφαλιστεί, όπως το βλέπει, πως το Ιράν δεν θα εγείρει πλέον «πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους Άραβες γείτονες του Ιράν και για τον κόσμο».