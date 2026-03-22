Την πρόθεση του Ισραήλ να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ εξέφρασε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, τονίζοντας ότι η σύγκρουση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Όπως δήλωσε, «η μάχη κατά της Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε», εκτιμώντας παράλληλα ότι μετά το πέρας του πολέμου με το Ιράν, η λιβανέζικη οργάνωση θα βρεθεί «απομονωμένη».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη Χεζμπολάχ «βασικό προπύργιο του ιρανικού καθεστώτος», υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή της στη σύγκρουση συνιστά «σοβαρό λάθος», το οποίο –όπως είπε– πλήττει τόσο την ίδια όσο και τον Λίβανο συνολικά.

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, τις τελευταίες εβδομάδες ο ισραηλινός στρατός έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους, μεταξύ των οποίων δεκάδες αποθήκες όπλων, ενώ –όπως ανέφερε– έχουν εξουδετερωθεί εκατοντάδες μαχητές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο στρατός προετοιμάζεται για περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων, με στόχο την «εμβάθυνση» της χερσαίας παρουσίας στον νότιο Λίβανο.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για μια μακρά εκστρατεία», κατέληξε.