Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, θα ξανανοίξει «πιθανότατα την Κυριακή», δήλωσε σήμερα από τη Νάπολη της Ιταλίας ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, μεταδίδουν τα ιταλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Η διάβαση της Ράφα θα ανοίξει πιθανότατα την Κυριακή. Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες και τις συμφωνίες για αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι ανοιχτή, με τον τρόπο που θα μπορέσει να ανοίξει» είπε ο Σάαρ στο περιθώριο της MED Dialogues που φιλοξενείται στη Νάπολη.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας της διάβασης θα γίνει γνωστή «σε μεταγενέστερο χρόνο».

Ο ΟΗΕ και μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ζητούν να ανοίξει η Ράφα καθώς η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, προβλέπει το άνοιγμα της διάβασης μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Ωστόσο η Χαμάς, αν και απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, δεν παρέδωσε στο Ισραήλ όλους τους νεκρούς που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ