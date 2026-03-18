Την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνεχίζει να καλεί ανοιχτά τους Ιρανούς να αναλάβουν δράση ενάντια στο καθεστώς τους, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας εκτυλίσσεται εδώ και μήνες μια πιο προσεκτική στρατηγική από την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, τη Μοσάντ.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, έχει ενεργοποιηθεί αθόρυβα ένα κανάλι στο Telegram που απευθύνεται σε Ιρανούς πολίτες, με στόχο τη στρατολόγηση και την ενίσχυση της αντίστασης ενάντια στην ιρανική κυβέρνηση.

Μηνύματα όπως «Ήρθε η στιγμή να δράσετε» ή «Μια σύντομη συνομιλία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας – επικοινωνήστε με ασφάλεια μαζί μας» στοχεύουν να προσεγγίσουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν. Ο σύνδεσμος για το κανάλι αναρτήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Μοσάντ, μαζί με συνδέσμους προς λογαριασμούς στρατολόγησης σε Instagram, Facebook και LinkedIn, διαθέσιμους στα εβραϊκά, αγγλικά και αραβικά.

Το κανάλι «Mossad Official» στα περσικά άνοιξε στις 24 Δεκεμβρίου 2025, μόλις λίγες ημέρες πριν από τις μαζικές και αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν. Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται μήνυμα: «Καλωσορίσατε! Αν φτάσατε εδώ, πιθανώς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι».

Οι οδηγίες που συνοδεύουν τη σελίδα καθοδηγούν βήμα-βήμα τον χρήστη για ασφαλή επικοινωνία με τη Μοσάντ, είτε μέσω αυτοματοποιημένου chat, είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της υπηρεσίας.

Μέχρι τις 6 Μαρτίου 2026, το κανάλι είχε συγκεντρώσει 48.000 συνδρομητές, ενώ ένα από τα μηνύματα της περιόδου καλούσε τους Ιρανούς να αποστέλλουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους: «Συνεχίστε να στέλνετε τις αναφορές σας από πρώτο χέρι. Εσείς είστε οι μάρτυρες της πραγματικότητας. Θα επιμείνουμε μέχρι την τελική νίκη».

Στις αρχές Μαρτίου, μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, εμφανίστηκε στο Χ ένας νέος λογαριασμός με την ίδια ονομασία, «Mossad Official». Παράλληλα, τα μηνύματα έγιναν πιο ενισχυμένα με οπτικοακουστικό υλικό που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ένα από τα βίντεο παρουσιάζει μέλη των μπασιτζί να κοιτούν τον ουρανό με φόβο, ενώ οι υπότιτλοι προειδοποιούν ότι οι παραστρατιωτικοί δεν θα μπορούν να κρυφτούν για πολύ. Άλλο βίντεο δείχνει έναν πολίτη να φωτογραφίζει διακριτικά από το παράθυρό του, υπονοώντας τη συλλογή πληροφοριών.

Όπως εξηγεί ο Γιόσι Μέλμαν, Ισραηλινός δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα Άμυνας και Πληροφοριών, «Η Μοσάντ έχει χρόνια εμπειρίας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Όπως άλλες υπηρεσίες, χρηματοδοτεί μέσα και πλατφόρμες σε εχθρικές χώρες. Δεν πρόκειται για κάτι νέο – η CIA λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο εδώ και δεκαετίες».

Πριν από έξι μήνες, είχε εμφανιστεί και ο λογαριασμός «Mossad Farsi», με πρώτο μήνυμα στις 25 Ιουνίου 2025, αμέσως μετά τον 12ήμερο πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Σήμερα ο λογαριασμός έχει ξεπεράσει τους 60.000 συνδρομητές.

مهم نیست امروز چه کسی انتخاب میشود سرنوشت او قلم زده شده، تنها ملت ایران راهبر آتی خود را انتخاب خواهند کرد pic.twitter.com/dwyRW6ZB4U — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) March 3, 2026

Οι πρώτες αναρτήσεις περιλάμβαναν βίντεο του Μενασέ Αμίρ, γνωστού ισραηλινού ραδιοφωνικού παραγωγού με καταγωγή από την Τεχεράνη, ο οποίος απευθύνεται στο ιρανικό κοινό για πάνω από έξι δεκαετίες.

آدم های بی رحم بالاخره میمیرند — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) March 17, 2026

Ο Αμίρ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Μοσάντ διαχειρίζεται τον λογαριασμό, αν και δεν εμφανίζεται επίσημα στον κατάλογο της υπηρεσίας.

Το περιεχόμενο του «Mossad Farsi» περιλαμβάνει σαρκαστικά σχόλια για την ιρανική ηγεσία, προσφορές τηλεϊατρικών υπηρεσιών, αινιγματικές ακολουθίες αριθμών, δημοσκοπήσεις για ηγετικά θέματα όπως η κρίση νερού, και βίντεο με το μήνυμα «Make Iran great again». Κατά την περίοδο των μαζικών διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου, ο τόνος έγινε πιο πιεστικός: «Κατεβείτε στους δρόμους. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί σας». Μηνύματα τόνιζαν ότι η υποστήριξη δεν είναι μόνο εξ αποστάσεως: «Είμαστε δίπλα σας, επιτόπου».

Χθες, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και του διοικητή των μπασιτζί, ο λογαριασμός δημοσίευσε σύντομο σχόλιο: «Οι σκληροί άνθρωποι συχνά καταλήγουν στον θάνατο».

Η στρατηγική της Μοσάντ συνεχίζει να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει ψυχολογικό πόλεμο με ψηφιακή στρατολόγηση, ενώ η ιρανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δοκιμάζεται έντονα από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

Με πληροφορίες από: Caliber