Σοκαριστικό βίντεο δείχνει την στιγμή που μία μητέρα και οι δύο γιοι της εκδιώχνονται μακριά από το σπίτι τους στο Ισραήλ κοντά στα σύνορα της Γάζας από μέλη της Χαμάς.

Tο βίντεο δείχνει μια Ισραηλινή, η οποία κρατά στην αγκαλιά της τα δύο αγοράκια της, 3 ετών και 9 μηνών, ενώ τους απάγουν, χωρίς να υπάρχει κανένα ίχνος του πατέρα και από το βάθος ακούγονται φωνές «Έχει μωρό».

Ο σύζυγός της έχοντας ένα μικρό πιστόλι στα χέρια ήταν πεπεισμένος ότι θα μπορούσε να αποκρούσει την επίθεση, καθώς κατά καιρούς είχαν γίνει επιδρομές.

Ο πατέρας έστειλε στους συγγενείς «Σας αγαπώ όλους», ενώ κρύβονταν με μέλη της Χαμάς να ανοίγουν πυρ έξω από το παράθυρό της οικογένειας, σύμφωνα με αναφορές. Μισή ώρα αργότερα έγραψε «έρχονται μέσα» πριν διακοπεί η επικοινωνία.

Από τότε δεν υπάρχουν νέα για την οικογένεια, ενώ και οι γονείς της 30χρονης μητέρας, αγνοούνται και εικάζεται ότι έχουν απαχθεί.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

🙏Pray for their safety. Bring them home.🙏#terrorism #Israel_under_attack #IsraelAtWar pic.twitter.com/XjqHE5SZGM

— Israel Democracy HQ (@IldemocracyHQ) October 9, 2023