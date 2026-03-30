Το Ιράν φέρεται να κατάφερε να πλήξει το βασικό πετρελαϊκό διυλιστήριο στη Χάιφα, σε μία από τις πιο κρίσιμες επιθέσεις κατά ισραηλινών ενεργειακών υποδομών από την έναρξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με ισραηλινές και διεθνείς πηγές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους στο πλαίσιο ευρύτερου μπαράζ κατά στόχων στο βόρειο Ισραήλ.

הירי מאיראן ולבנון: שריפה פרצה בבתי הזיקוק בחיפה בעקבות נפילה@rubih67

צילום: תומר נגלי pic.twitter.com/HHWYCUNPDm — כאן חדשות (@kann_news) March 30, 2026

Παρά το γεγονός ότι το πλήγμα επιβεβαιώνεται, οι ζημιές χαρακτηρίζονται περιορισμένες. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι υπήρξαν πλήγματα σε υποδομές – μεταξύ άλλων στο ηλεκτρικό δίκτυο που εξυπηρετεί το διυλιστήριο – χωρίς όμως να επηρεαστεί σοβαρά η λειτουργία του.

Εικόνες από τη Χάιφα

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ισραηλινά μέσα δείχνει φωτιά και καπνό να υψώνονται από την περιοχή των εγκαταστάσεων, μετά το χτύπημα.

🇮🇱‼️Un missile balistique iranien équipé d’un ogive à sous-munitions a frappé Haïfa, au nord d’Israël. 6-7 impacts de sous-munitions ont été enregistrés au port de Haïfa, à la raffinerie de pétrole de Haïfa, dans la ville de Kiryat Ata et dans la ville de Shefa-Amr. pic.twitter.com/xzC6zeXb20 — Geocrises FR (@geocrises) March 30, 2026

Στρατηγικός στόχος με ισχυρό μήνυμα

Το διυλιστήριο της Χάιφα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των εγχώριων αναγκών σε καύσιμα.

Η επιλογή του στόχου θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική της Τεχεράνης να πλήξει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, απαντώντας στα πλήγματα που δέχεται εντός ιρανικού εδάφους.

Κλιμάκωση με επίκεντρο την ενέργεια

Η επίθεση στη Χάιφα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο χτυπημάτων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, με στόχο τη διατάραξη της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Παράλληλα, η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ συνεχίζει να εντείνεται, με αλλεπάλληλα πλήγματα και από τις δύο πλευρές.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το συγκεκριμένο χτύπημα, η επίθεση ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση και για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.