Ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ, στις εγκαταστάσεις της ισραηλινής κρατικής πολεμικής βιομηχανίας Tomer.

Ωστόσο η βιομηχανία απέδωσε την έκρηξη σε «προγραμματισμένη δοκιμή».

Η έκρηξη παραμένει ασαφής παρά τη γρήγορη επίσημη εξήγηση της ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας ότι επρόκειτο για «προγραμματισμένη και ελεγχόμενη δοκιμή». Ωστόσο, διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το μέγεθος της έκρηξης προκάλεσε αιφνιδιασμό ακόμη και μέσα στο Ισραήλ.

Η Μπέιτ Σεμές που βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ, επλήγη αρκετές φορές από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου και οι κάτοικοι ήταν ανήσυχοι εν μέσω εικασιών ότι οι μάχες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν.

❗️⚠️🇮🇱 – A massive explosion rocked Beit Shemesh at Tomer Company, Israel’s state-owned defense contractor responsible for manufacturing the rocket engines that power the Arrow 2 and Arrow 3 missile interceptors—the systems Israel relies on to defeat Iranian ballistic missiles.… pic.twitter.com/JG6q0p6Jin — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 16, 2026

Σύμφωνα με τους Times of Israel η Tomer ανακοίνωσε ότι η έκρηξη συνδεόταν με «προγραμματισμένο πείραμα» που «εκτελέστηκε σύμφωνα με το σχέδιο».

Μια ανώνυμη πηγή στην εταιρεία επιβεβαίωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι επρόκειτο για ελεγχόμενη, σχεδιασμένη έκρηξη, αλλά δεν έδωσε εξήγηση για το γιατί πραγματοποιήθηκε στις 11:30 τη νύχτα.

Το Channel 12 ανέφερε, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι η δοκιμή περιελάμβανε προωθητικά για πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με βεληνεκές χιλιάδων χιλιομέτρων.

Η εταιρεία θεωρείται βασικός κρίκος στην παραγωγή κινητήρων για τα ισραηλινά συστήματα Arrow και άλλα βαλλιστικά συστήματα.

Συγκεκριμένα η Tomer κατασκευάζει τα πυραυλικά συστήματα Arrow, Barak MX, όπως και εκτοξευτές δορυφόρων.

Διεθνείς αναρτήσεις συνέδεσαν την έκρηξη με εγκατάσταση δοκιμών πυραυλικής προώθησης κοντά στη βάση Sdot Micha Airbase, περιοχή που επί δεκαετίες θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το ισραηλινό πυραυλικό οπλοστάσιο.

Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη για επίθεση. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ούτε κινητοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων ή στρατιωτική ανακοίνωση περί εχθρικής ενέργειας. Τα ισραηλινά μέσα ουσιαστικά υιοθετούν την εκδοχή της Tomer.

Το 2021 είχε σημειωθεί αντίστοιχη ισχυρή έκρηξη σε ισραηλινή εγκατάσταση πυραυλικών δοκιμών στη Ράμλα, επίσης κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρα. Αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο τεχνικού ατυχήματος ή δοκιμής που ξέφυγε σε ένταση από τον αρχικό σχεδιασμό.

🇮🇱 WATCH: Close up video of the explosion in Israel https://t.co/mLM8cXFVJO pic.twitter.com/QVjGpl7gZ2 — Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 17, 2026

«Έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Tomer. Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει κινητήρες πυραύλων βαρέως και ελαφρού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πρόωσης για τους πυραύλους ARROW 2 και ARROW 3, του κινητήρα πυραύλου Silver Anchor, καθώς και κινητήρων για τη βιομηχανία Horizon», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

תיעוד: תושבים באזור בית שמש דיווחו על פיצוץ עז ואש שנראית מרחוק. מראה קצת אפוקליפטי. מסתבר שמדובר בפיצוץ מבוקר שנעשה בתוך מפעל אזרחי. אין נזק או נפגעים. אפשר להרגע. pic.twitter.com/Xv3qVEFP8Y — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) May 16, 2026

