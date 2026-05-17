Ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ, στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ με τις δημοτικές αρχές να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ωστόσο η κρατική αμυντική βιομηχανία Tomer της χώρας απέδωσε την έκρηξη σε «προγραμματισμένη δοκιμή».

Δείτε το βίντεο από την έκρηξη που ανέβασε οι Ντ. Τραμπ στο Truth Social

🇮🇱 WATCH: Close up video of the explosion in Israel https://t.co/mLM8cXFVJO pic.twitter.com/QVjGpl7gZ2 — Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 17, 2026

«Έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Tomer. Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει κινητήρες πυραύλων βαρέως και ελαφρού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πρόωσης για τους πυραύλους ARROW 2 και ARROW 3, του κινητήρα πυραύλου Silver Anchor, καθώς και κινητήρων για τη βιομηχανία Horizon», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Tomer, που αναπτύσσει τα πυραυλικά συστήματα Arrow, Barak MX και εκτοξευτές δορυφόρων ανακοίνωσε ότι η έκρηξη είχε συντονιστεί και προγραμματιστεί σε συνεργασία με τις αρχές.