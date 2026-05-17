Ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ, στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ με τις δημοτικές αρχές να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ωστόσο η κρατική αμυντική βιομηχανία Tomer της χώρας απέδωσε την έκρηξη σε «προγραμματισμένη δοκιμή».

Δείτε το βίντεο από την έκρηξη που ανέβασε οι Ντ. Τραμπ στο Truth Social

«Έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Tomer. Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει κινητήρες πυραύλων βαρέως και ελαφρού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πρόωσης για τους πυραύλους ARROW 2 και ARROW 3, του κινητήρα πυραύλου Silver Anchor, καθώς και κινητήρων για τη βιομηχανία Horizon», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Tomer, που αναπτύσσει τα πυραυλικά συστήματα Arrow, Barak MX και εκτοξευτές δορυφόρων ανακοίνωσε ότι η έκρηξη είχε συντονιστεί και προγραμματιστεί σε συνεργασία με τις αρχές.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Tomer #έκρηξη #Ισράηλ #κρατική αμυντική βιομηχανία