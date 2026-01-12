Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Γερμανίας υπέγραψαν χθες Κυριακή στην Ιερουσαλήμ συμφωνία ασφαλείας για την αντιμετώπιση απειλών που εγείρονται από το Ιράν και συμμάχους του, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτή η συμφωνία αντανακλά «τη βαθιά δέσμευση της Γερμανίας υπέρ της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συμφωνία, που υπέγραψαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ αναφέρεται στην περιφερειακή απειλή που αντιπροσωπεύουν το Ιράν και σύμμαχοί του, ιδίως το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και το υεμενίτικο κίνημα των Χούθι.

Σύμφωνα με το κείμενο, «το Ιράν και οι σύμμαχοί του (…) απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια».

Λόγω της ιστορικής ευθύνης της για το Ολοκαύτωμα η Γερμανία συγκαταλέγεται τις τελευταίες δεκαετίες στους κυριότερους υποστηρικτές του Ισραήλ.

Νωρίτερα χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης, έπειτα από συνάντησή του με τον γερμανό υπουργό.

«Αυτή είναι εδώ και πολύ καιρό η θέση της Γερμανίας και σήμερα, η σημασία αυτού του ζητήματος είναι σαφής για όλους», πρόσθεσε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: Times of Israel