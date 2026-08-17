Σε πλήρη συμφωνία σχετικά με τον τρόπο και τα στάδια με τα οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο βήμα του αφοπλισμού της Χαμάς κατέληξαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Η συγκεκριμένη φόρμουλα οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα κρίσιμης και διευρυμένης συνάντησης που είχε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), στην οποία έδωσαν το «παρών» κορυφαίοι παράγοντες των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και της αμερικανικής διπλωματίας.

Στο τραπέζι των συνομιλιών από την ισραηλινή πλευρά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ Νταβίντ Ζίνι, ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ, ο κυβερνητικός γραμματέας Γιόσι Φουκς, η Καρολάιν Γκλικ, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Οφίρ Φαλκ καθώς και ο διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Σμουέλ Μπεν-Έζρα.

Από την πλευρά του Συμβουλίου Ειρήνης και της αμερικανικής αποστολής συμμετείχαν οι στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Τόνι Μπλερ, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Νικολάι Μλαντένοφ, καθώς και ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Ο Μηχανισμός Αφοπλισμού και ο Ρόλος της Διεθνούς Δύναμης

Κεντρικό άξονα των διαπραγματεύσεων αποτέλεσε η δημιουργία ενός αδιάβλητου μηχανισμού, ο οποίος θα διασφαλίζει στην πράξη ότι ο οπλισμός που αφαιρείται από τη Χαμάς θα εξουδετερώνεται οριστικά.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τουλάχιστον για την πρώτη φάση της εφαρμογής, τα όπλα που θα παραδίδονται δεν θα περιέρχονται στον έλεγχο της προτεινόμενης Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) ούτε σε οποιαδήποτε άλλη παλαιστινιακή διοικητική δομή.

Αντίθετα, θα παραδίδονται απευθείας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία τελεί υπό τη διοίκηση του Αμερικανού υποστράτηγου Τζάσπερ Τζέφερς, προκειμένου να καταστρέφονται αμέσως.

Με αυτή τη διαδικασία, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ επιδιώκουν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο διαρροής, μεταφοράς ή ανακύκλωσης του πολεμικού υλικού εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, αξιωματούχοι που γνωρίζουν το περιεχόμενο των επαφών αναφέρουν ότι υπήρξε ουσιαστική σύγκλιση και σε μια σειρά από άλλα παράλληλα σημεία του σχεδίου, τα οποία αναμένεται να περάσουν σταδιακά στο στάδιο της υλοποίησης.

Απαράβατοι Όροι: Ανοικοδόμηση, Επιχειρήσεις και «Κίτρινη Γραμμή»

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η ισραηλινή πλευρά έθεσε μια αυστηρή προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα στον θύλακα. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι η διαδικασία της οικονομικής και οικιστικής ανοικοδόμησης της Γάζας δεν πρόκειται να ξεκινήσει εάν δεν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής.

Ταυτόχρονα, το Τελ Αβίβ υπογράμμισε ότι δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για τερματισμό των στοχευμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ηγετικών ή επιχειρησιακών στελεχών της οργανώσεων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες πλήρως στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Επιπλέον, διαψεύστηκαν κατηγορηματικά οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για υποχώρηση ή περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας του Ισραήλ στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή». Όπως διευκρινίστηκε, οι μέχρι στιγμής συνεννοήσεις δεν προβλέπουν καμία απολύτως μείωση του αριθμού των Ισραηλινών στρατιωτών.

Αυτή η ακαμψία της ισραηλινής θέσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις απαιτήσεις της Χαμάς για πλήρη τερματισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η οριστική εξάλειψη των πολεμικών δυνατοτήτων της οργάνωσης παραμένει το βασικότερο κριτήριο για οποιαδήποτε αλλαγή στη στρατιωτική διάταξη ή στην πρόοδο της ανοικοδόμησης.

Η Διπλωματική Παρέμβαση του Προέδρου Χέρτζογκ

Στο πλαίσιο των διαδοχικών επαφών, ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ συνάντησε αργότερα τη Δευτέρα (17/08)τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον Νικολάι Μλαντένοφ και άλλα ηγετικά στελέχη του Συμβουλίου Ειρήνης.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Χέρτζογκ δήλωσε ότι τα επόμενα βήματα στη Γάζα οφείλουν να διασφαλίζουν πρωτίστως την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του, φέροντας παράλληλα σταθερότητα και ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους λαούς της περιοχής.

Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος, ο Ισραηλινός Πρόεδρος τόνισε ότι διαπίστωσε πως το συμφέρον ασφαλείας της χώρας του παραμένει κεντρικό στοιχείο του διεθνούς σχεδιασμού, ενώ συνεχάρη τις διαπραγματευτικές ομάδες, ενθαρρύνοντάς τες να συνεχίσουν την προσπάθεια για την επίτευξη μιας βιώσιμης σταθερότητας.