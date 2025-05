Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το Ισραήλ έχει δώσει την έγκρισή του στην πρόταση του Αμερικανού μεσολαβητή Στιβ Γουίτκοφ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ η Χαμάς δεν έχει ακόμη απαντήσει θετικά.

«Το Ισραήλ υπέγραψε τηντελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά οι συζητήσεις συνεχίζονται και δεν υπάρχει ακόμη καμία απάντηση από τη Χαμάς», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ υπέβαλαν την πρόταση στη Χαμάς αφού το Ισραήλ την υπέγραψε», πρόσθεσε.

«Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι οι συζητήσεις αυτές συνεχίζονται και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα τους», ανέφερε.

Ερωτηθείσα αν η Χαμάς έχει αποδεχθεί την πρόταση, απάντησε: «Όχι απ’ όσο γνωρίζω».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Al Arabiya, η συμφωνία, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα προβλέπει την κατάπαυση του πυρός για τις επόμενες 60 ημέρες.

⚡️BREAKING: Hamas and Israel Agree to 60-Day Ceasefire in Gaza, Reports Al Arabiya

According to sources cited by the channel, Whitkoff has already been informed that both sides have approved the ceasefire agreement proposal presented to them. pic.twitter.com/HRY3U9hSZd

— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2025