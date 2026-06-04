Το Ισραήλ και ο Λίβανος, μετά από συνομιλίες σχεδόν εννέα ωρών,συμφώνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς «πιλοτικών» ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχειρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απειλήσει με κλιμάκωση των επιχειρήσεών της στον Λίβανο, εξέλιξη που σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις ενδέχεται να υπονομεύσει τις εν εξελίξει συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, η οποία παραμένει σε ισχύ, έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα.

Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των «πιλοτικών» ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, «το Ισραήλ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η ασφάλειά του και ο σεβασμός της εδαφικής του ακεραιότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο τον Λίβανο».

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να «επαναλάβουν τις πολιτικές και ασφαλιστικές συνομιλίες στις 22Ιουνίου, με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας».

Πηγή: Associated Press