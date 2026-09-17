Το Ισραήλ και το Μαρόκο συμφώνησαν να αναβαθμίσουν τις διπλωματικές αποστολές τους, ανοίγοντας πρεσβείες αντιστοίχως, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στη Νέα Υόρκη.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ και ο Μαροκινός ομόλογός του Νάσερ Μπουρίτα «επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Μαρόκου, συμπεριλαμβανομένης (…) της αναβάθμισης των αντίστοιχων διπλωματικών αποστολών τους σε επίπεδο πρεσβειών, καθώς και του διορισμού πρεσβευτών», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε δελτίο Τύπου.

Το Μαρόκο είναι μία από τις τέσσερις αραβικές χώρες – μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Σουδάν – οι οποίες το 2020 εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.