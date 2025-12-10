Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Βολιβίας αποκατέστησαν χθες τις διπλωματικές σχέσεις τους, οι οποίες είχαν διακοπεί πριν από δυο χρόνια με απόφαση της τότε κυβέρνησης στη Λα Πας, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια τελετής που οργανώθηκε στην Ουάσιγκτον.

Bolivia e Israel restablecen plenamente sus relaciones diplomáticas https://t.co/S9A37rC78z — Correo del Sur (@correodelsurcom) December 10, 2025

«Τερματίζουμε σήμερα το μακρύ και ανώφελο κεφάλαιο του χωρισμού μεταξύ των δυο φίλων χωρών μας», είπε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ στον βολιβιανό ομόλογό του Φερνάντο Αραμάγιο στην εκδήλωση στην ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ.

🟠#Visión360 | Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Sa’ar, oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo.

Lee la nota completa en Visión 360 : https://t.co/SrWewWkkwx — Visión 360 (@vision360_bo) December 10, 2025



Ο κ. Σάαρ θύμισε ότι συνομίλησε με τον βολιβιανό νέο πρόεδρο, τον κεντροδεξιό Ροδρίγο Πας, την επομένη της εκλογικής νίκης του στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο κ. Πας, που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, αποφάσισε πολύ γρήγορα να εξομαλύνει τη σχέση με το Ισραήλ, η οποία είχε διακοπεί το 2023 με απόφαση του προκατόχου του της αριστεράς Λουίς Άρσε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Πας εξάλλου αποκατέστησε επίσης τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, που είχε διακόψει ο σοσιαλιστής προκάτοχός του Έβο Μοράλες το 2008.

MUNDO| Israel y Bolivia restablecieron este martes, en un acto en Washington, sus relaciones diplomáticas, las cuales fueron interrumpidas desde 2009 a raíz de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. pic.twitter.com/7jd8TAXLBH — Realidad Noticias (@realidadpma) December 10, 2025

«Αισθανόμαστε πολύ κοντά στον ισραηλινό λαό, επειδή μοιραζόμαστε πολλές προκλήσεις», είπε ο επικεφαλής της βολιβιανής διπλωματίας Αραμάγιο κατά τη διάρκεια της τελετής. «Έχουμε συναίσθηση του μακρού δρόμου που μας περιμένει και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

🇧🇴🇮🇱 El Gobierno de Bolivia y el Estado de Israel anunciaron este martes, en Washington D.C., el restablecimiento completo de sus relaciones diplomáticas, abriendo un nuevo capítulo de cooperación en ciencia, tecnología, seguridad alimentaria, turismo y diplomacia cultural.

🔶AEP pic.twitter.com/KPxSudc8cY — Periódico Ahora El Pueblo (@ahora_elpueblo) December 10, 2025

Η Βολιβία ήταν η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που διέκοψε τις σχέσεις με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει την απόφασή της την εποχή «παράδοση στην τρομοκρατία».

Η κυβέρνηση Άρσε είχε εξάλλου ενταχτεί τον Οκτώβριο του 2024 στη διαδικασία σε βάρος του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής, για παραβίαση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Ανάμεσα στις πρώτες αποφάσεις της νέας κυβέρνησης της Βολιβίας ήταν να καταργηθούν οι βίζες για τους ισραηλινούς και τους Αμερικανούς τουρίστες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ