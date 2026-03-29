Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διευκρίνισε ότι η παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, έγινε «από ανησυχία για την ασφάλειά του».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου στο X, «σήμερα, λόγω ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η Αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να τελέσει τη λειτουργία το πρωί στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου».

«Δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση· η παρέμβαση έγινε μόνο για την προστασία του Πατριάρχη και της ομάδας του», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.