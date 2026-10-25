Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι μεθαύριο Τρίτη 27η Οκτωβρίου, ημέρα που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη χώρα, θα κλείσουν οι χερσαίες διελεύσεις προς και από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος όπου εξαπολύθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση μετά τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτικών αυτή την εβδομάδα από πυρά δύο Παλαιστίνιων ενόπλων, που επίσης σκοτώθηκαν.

«Κατόπιν σύστασης του μηχανισμού ασφαλείας, η πολιτική ηγεσία ενέκρινε την απαγόρευση εισόδου και εξόδου παλαιστίνιων εργαζομένων στο σύνολο της Ιουδαίας και Σαμάρειας» (σ.σ. έτσι αποκαλούν τη Δυτική Όχθη οι ισραηλινές αρχές) «και της Κοιλάδας του Ιορδάνη, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών ζωνών, και το κλείσιμο όλων των χερσαίων διελεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών (…) της Τρίτης 27ης Οκτωβρίου 2026», αναφέρει ανακοινωθέν του.