Μπαράζ επιθέσεων της Χαμάς με ρουκέτες προς το Ισραήλ σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.00 το βράδυ του Σαββάτου.

Πριν από λίγη ώρα ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ ως προειδοποίηση για πιθανή επίθεση με ρουκέτες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

BREAKING: Footage Shows MASSIVE Rocket Barrage Launching from #Gaza Towards #TelAviv , South, #Jaffa , Bat Yam, Holon, Rishon Lezion, Yavne, Ben Gurion & more. #Israel #Palenstine

Unconfirmed reports suggest that only 10 out of 150 rockets were intercepted by the Iron Dome.

pic.twitter.com/nhH4Vl76r7

— The News Index (@thenewsindex) October 14, 2023