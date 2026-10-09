Έναν μήνα μετά την ανακοίνωση κυρώσεων του Λονδίνου κατά των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σταμάτησε τις δραστηριότητές του, παρότι μια μικρή ομάδα διπλωματών έλαβε τελικά άδεια να παραμείνει.

Αντί να είναι το τέλος της βρετανικής παρουσίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το μέτρο που ανακοινώθηκε την Πέμπτη κατά του προξενείου, έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις, μοιάζει σαν μια λύση για να μην συνεχιστεί η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Το βρετανικό προξενείο, που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 200 χρόνια στη συνοικία Σέιχ Τζάρα, “σταμάτησε σήμερα τις δραστηριότητές του”, δήλωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι 20 διπλωμάτες, ανάμεσά τους ο γενικός πρόξενος, θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα.

Εντούτοις “επιτρέψαμε στη βρετανική κυβέρνηση να αφήσει εδώ μια ‘ομάδα εργασίας’ μόλις επτά διπλωματών που θα εργάζονται από το κτίριο αυτό”, αλλά “το πεδίο δραστηριότητάς τους θα είναι πολύ περιορισμένο”, πρόσθεσε ο υπουργός χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

“Το κτήριο του γενικού προξενείου μας δεν θα κλείσει τις πύλες του και θα φέρει στο εξής, από σήμερα, το όνομα της αποστολής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ιερουσαλήμ”, δήλωσε από την πλευρά του ο Βρετανός ομόλογός του Εντ Μίλιμπαντ.

Η αποστολή “θα συνεχίσει να παρέχει βασικές υπηρεσίες, όπως και να επιτελεί το έργο της προς τον παλαιστινιακό λαό”, πρόσθεσε ο υπουργός σε ανακοίνωση.

“Θα εργαστούμε, μέσα στους επόμενους μήνες, να αποκαταστήσουμε την παρουσία μας και δεν θα λάβουμε κανένα αντίμετρο όσο οι συνομιλίες αυτές θα είναι σε εξέλιξη και αξιόπιστες”, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η Βρετανία δεν αναγνωρίζει στην ισραηλινή κυβέρνηση “το νόμιμο δικαίωμα” της επιβολής αυτού του μέτρου.

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατήγγειλε από την πλευρά της ένα “παράνομο” μέτρο, διακρίνοντας σε αυτό “μια απόπειρα επιβολής της ισραηλινής κυριαρχίας” στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, παλαιστινιακό έδαφος προσαρτημένο από το Ισραήλ.

-“Ιστορικό κτήριο”

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ότι το εθνόσημο και μια επιγραφή στην πρόσοψη του κτηρίου, έχουν αφαιρεθεί. Δεν είναι σαφές αν θα τοποθετηθούν νέες πλάκες.

Για την ισραηλινή πλευρά, το μέτρο αυτό δεν αποτελεί “ένα καλό παζάρι” για το Λονδίνο, το οποίο “χάνει ένα ιστορικό και σημαντικό κτήριο” με το επίσημο κλείσιμο αυτού του προξενείου που ιδρύθηκε το 1838 επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ισραηλινή διπλωματική πηγή.

Η πηγή αυτή δήλωσε ωστόσο ότι ελπίζει πως μετά μια “καθοδική πορεία” στις διμερείς σχέσεις, οι δύο χώρες βρίσκονται στο εξής “σε έναν δρόμο που θα επιτρέψει μια επιστροφή σε πιο εποικοδομητικές σχέσεις”.

Το μέτρο κατά του προξενείου λαμβάνεται στο πλαίσιο των ζωηρών εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Λονδίνου.

Τον περασμένο μήνα, η Βρετανία μαζί με άλλες δυτικές χώρες, είχε ανακοινώσει οικονομικές κυρώσεις σε βάρος κάθε εταιρίας που έχει συναλλαγές με τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που είναι παράνομοι οικισμοί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αντιδρώντας, το Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κλείσει το προξενείο και έλαβε και άλλα τιμωρητικά μέτρα, κυρίως την απαγόρευση εισόδου στο έδαφός του για 11 Βρετανούς βουλευτές.

Μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές ξέσπασαν την οργή τους μετά την απόφαση του βρετανικού Πράσινου Κόμματος να υιοθετήσει την Κυριακή ψήφισμα που χαρακτηρίζει τον σιωνισμό ως μια μορφή ρατσισμού.

Το βρετανικό προξενείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία προσάρτησε το Ισραήλ αφότου έθεσε υπό την κατοχή του τη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1967. Η προσάρτηση αυτή δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Το Ισραήλ θεωρεί την Ιερουσαλήμ αδιαίρετη πρωτεύουσά του, μια θέση που δεν αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα, με εξαίρεση ελάχιστες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.