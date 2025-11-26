Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Νέα ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ξεκίνησαν στη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν εκτεταμένη αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, χρησιμοποιώντας τον βιβλικό όρο με τον οποίο οι ισραηλινές αρχές αναφέρονται στη βόρεια Δυτική Όχθη. Τόνισαν δε ότι «δεν θα επιτραπεί στην τρομοκρατία να ριζώσει στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από τον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.

Σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διευκρίνισε πως η νέα αυτή επιχείρηση δεν συνδέεται με την προηγούμενη «αντιτρομοκρατική εκστρατεία» που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025 με επίκεντρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά πρόκειται για ξεχωριστή δράση, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους της.

Η βία στη Δυτική Όχθη βρίσκεται σε διαρκή έξαρση από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος πυροδοτήθηκε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου, τα επεισόδια στη Δυτική Όχθη δεν έχουν κοπάσει.

Σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, από τότε περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι – μαχητές αλλά και άμαχοι – έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή σε επιθέσεις εποίκων.

Την ίδια χρονική περίοδο, από την ισραηλινή πλευρά αναφέρεται ότι τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, σκοτώθηκαν σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) κατέγραψε τον Οκτώβριο τη μεγαλύτερη αύξηση των επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα και υλικές ζημιές στα σχεδόν είκοσι χρόνια που συλλέγει σχετικά δεδομένα για τη Δυτική Όχθη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε από δύο Παλαιστίνιους κοντά στη Βηθλεέμ, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Οι δράστες έπεσαν νεκροί επί τόπου από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ