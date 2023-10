Σφοδρές είναι οι μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, καθώς μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 900 Ισραηλινούς, το Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει να «σφυροκοπά» τη Λωρίδα της Γάζας, με ολόκληρες γειτονιές να έχουν μετατραπεί σε χαλάσματα.

Όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ μάλιστα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη νότια Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν δύο μέλη του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και ο «υπουργός Οικονομικών» της οργάνωσης, Τζαουάντ Αμπού Σαμάλα.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο Τζαουάντ Αμπού Σαμάλα πέθανε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.

Big Breaking : In a major success Israel

Defense Forces Eliminated Minister of Economy of Hamas Terr0rists Group Jawad Abu Shamala in Pin Point Strike tonight 🚨

Israeli Defense Forces Spokesman said he was one of main planner of this deadly terror attack on #Israel pic.twitter.com/SJ1K24h9KS

— Vivek Singh (@VivekSi85847001) October 10, 2023