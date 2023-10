Ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς, Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τζεχάντ Μέιζεν σκοτώθηκε μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του, στην επίθεση στο σπίτι του, στη γειτονιά του Sheikh Radwan στην πόλη της Γάζας.

The Commander of Hamas’s National Security Forces in Gaza Jehad Mheisen was killed by Israeli forces, according to Palestinian reports on Thursday.

Read more here: https://t.co/bkEqjITGSt pic.twitter.com/RuFrzirTPl

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2023

