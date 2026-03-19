Άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (18/3), υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη».

Following the missile fire toward Israel: At a scene in Moshav Adanim: MDA EMTs and paramedics have reported about a male in his 30s (foreign worker), with no signs of life, and have pronounced him dead. pic.twitter.com/EF7EX5LA3y — Magen David Adom (@Mdais) March 18, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μavid Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), διασώστες βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του.