Άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (18/3), υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη».

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μavid Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), διασώστες βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

