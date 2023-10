Σοκ προκαλεί το νέο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει τη στιγμή που οι ένοπλοι της Χαμάς έχουν μπλοκάρει δρόμο και πυροβολούν κατά ριπάς τους ανθρώπους στο φεστιβάλ μουσικής στη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ισραήλ.

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Jerusalem Post και είναι από το κιμπούτζ Ρειμ, όπου οι ένοπλοι της Χαμάς έχουν κλείσει έναν δρόμο, έχουν ανέβει στα αυτοκίνητα και πυροβολούν όποιον βρίσκουν μπροστά τους, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ισραήλ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, ακούγονται πυροβολισμοί ενώ σε μια στιγμή φαίνεται ένας από τους ισλαμιστές να έχει ανέβει σε ένα αυτοκίνητο και να πυροβολεί κατά ριπάς τους νεαρούς που τρέχουν να ξεφύγουν από τα πυρά της Χαμάς.

WATCH: New footage that emerged from the October 7 massacre in Israel shows Hamas terrorists blocking roads near Re’im, the site of the rave party massacre, while gunfire is heard in the background.

(CREDIT: VIA @MaarivOnline) Read more here: https://t.co/K4OJlfzWO5 pic.twitter.com/Dt71P49IKJ

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2023