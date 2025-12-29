Στην ανάπτυξη ενός νέου, ακόμη πιο προηγμένου συστήματος αναχαίτισης με λέιζερ υψηλής ισχύος, το οποίο θα μπορεί να εγκαθίσταται όχι μόνο στο έδαφος αλλά και σε αεροσκάφη, προσανατολίζεται το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του αμυντικού τομέα της χώρας.

Όπως δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ο Ντάνιελ Γκολντ, επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης στο υπουργείο Άμυνας και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της ισραηλινής αντιπυραυλικής άμυνας, το Ισραήλ έχει ήδη περάσει στην «επόμενη γενιά» τεχνολογιών λέιζερ.

«Δεν μιλάμε πια μόνο για συστήματα εδάφους. Στόχος μας είναι η επιχειρησιακή αξιοποίηση λέιζερ και από αέρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε επίσημα το Iron Beam, το πρώτο επιχειρησιακό σύστημα αναχαίτισης λέιζερ υψηλής ισχύος της χώρας. Το σύστημα θα ενταχθεί στο ήδη υπάρχον πολυεπίπεδο αμυντικό πλέγμα, πλάι στα Iron Dome, David’s Sling και Arrow, καλύπτοντας κυρίως απειλές μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Το Iron Beam αναπτύχθηκε από τις Rafael Advanced Defense Systems και Elbit Systems, υπό την εποπτεία του υπουργείου Άμυνας. Πρόκειται για σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιεί λέιζερ ισχύος δεκάδων – και σε επόμενες εκδόσεις εκατοντάδων – κιλοβάτ, προκειμένου να καταστρέφει στόχους με θερμική ενέργεια, χωρίς την εκτόξευση πυραύλων.

Σύμφωνα με τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί, το Iron Beam είναι ικανό να αναχαιτίζει με υψηλή ακρίβεια ρουκέτες, όλμους, drones και χαμηλά ιπτάμενα εναέρια μέσα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα πυραυλικά συστήματα, τα οποία αναλαμβάνουν πιο σύνθετες και μακρινές απειλές.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά αναχαίτιση. Αμερικανικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κόστος που μπορεί να φτάνει μόλις τα 4 δολάρια ανά στόχο, σε πλήρη αντίθεση με τα δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που απαιτεί η εκτόξευση ενός αναχαιτιστικού πυραύλου.

Κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της Rafael, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε το Iron Beam «προάγγελο μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου», επισημαίνοντας ότι τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας επηρεάζουν τόσο την άμυνα όσο και την επίθεση.

Ο Ντάνιελ Γκολντ αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για ένα ακόμη ισχυρότερο λέιζερ, με αυξημένη εμβέλεια και δυνατότητα αντιμετώπισης πιο ανθεκτικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η εγκατάσταση του συστήματος σε αεροσκάφη διαφορετικού μεγέθους, τα οποία θα επιχειρούν πάνω από τα σύννεφα, μειώνοντας τους περιορισμούς που θέτουν οι καιρικές συνθήκες στα επίγεια λέιζερ.

Η δυνατότητα αναχαίτισης απειλών από αέρος θα επέτρεπε στο Ισραήλ να εντοπίζει και να εξουδετερώνει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν ακόμη πλησιάσουν τον εναέριο χώρο της χώρας, ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδο αποτροπής.

Το Iron Beam θεωρείται πλέον κρίσιμος πυλώνας της ισραηλινής αμυντικής στρατηγικής, καθώς απαντά στο πρόβλημα της μαζικής χρήσης φθηνών drones και ρουκετών, ένα πεδίο στο οποίο οι παραδοσιακές πυραυλικές άμυνες εμφανίζουν υψηλό οικονομικό κόστος και επιχειρησιακούς περιορισμούς.