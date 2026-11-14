Ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κούρσα για τον σχηματισμό της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης, κατήγγειλε το Σάββατο τα «κόλπα» του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και διαπραγματεύσεις, παρόλο που οι συνομιλίες μεταξύ των κομμάτων τους έχουν ήδη προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή.

«Ο Νετανιάχου ζητά διαπραγματεύσεις ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί, ισχυρίζεται ότι θέλει ενότητα, αλλά (…) διχάζει και προκαλεί εντάσεις σαν να μην υπάρχει αύριο», δήλωσε ο Άιζενκοτ, προσθέτοντας ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός «έχει συνειδητοποιήσει την ήττα του στις εκλογές».

«Καλή η προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε μένα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα το Σάββατο ο Νετανιάχου ζήτησε εκ νέου τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας μαζί με τον αντίπαλό του Άιζενκοτ, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να «εγγυηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ» απέναντι στο Ιράν, την απειλή του οποίου ο απερχόμενος πρωθυπουργός ορκίστηκε να εξαλείψει «μια για πάντα».