Σε πολιτικό αδιέξοδο παραμένει το Ισραήλ, με τον επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, να κατηγορεί το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι καθυστερεί εσκεμμένα τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, επιδιώκοντας να οδηγήσει τη χώρα σε νέες βουλευτικές εκλογές.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή (27/11), ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι το Λικούντ δεν δείχνει πραγματική διάθεση συμβιβασμού, παρά τις επανειλημμένες επαφές των δύο πλευρών για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ έχει αναλάβει τη διερευνητική εντολή μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κανένα πολιτικό στρατόπεδο.

Η προθεσμία που διαθέτει για τον σχηματισμό κυβέρνησης εκπνέει στις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14 ημέρες.

Άιζενκοτ: «Το Λικούντ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο»

Ο Γκάντι Άιζενκοτ εξαπέλυσε ευθείες κατηγορίες κατά του κόμματος Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει λόγω της στάσης του Λικούντ.

«Το Λικούντ δεν δείχνει πρόθυμο για συμβιβασμό και, επί δύο εβδομάδες, αρνείται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Όπως υποστήριξε, η καθυστέρηση δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα πολιτικών διαφωνιών, αλλά μέρος μιας προσπάθειας να εξαντληθεί ο χρόνος που διαθέτει για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.

«Η συμπεριφορά τους υποδηλώνει ότι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μέχρι το τέλος της θητείας τους, να διχάσουν το μπλοκ της αλλαγής και να ωθήσουν το Ισραήλ προς νέες εκλογές υπό την ηγεσία της απερχόμενης κυβέρνησης», δήλωσε.

Παρά τις αιχμές, ο Άιζενκοτ δεν απέκλεισε την πιθανότητα επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με το Λικούντ.

«Η ώρα για μια απόφαση πλησιάζει», τόνισε, προσθέτοντας ότι παραμένει ανοιχτός σε συζητήσεις, εφόσον το κόμμα του Νετανιάχου είναι «πραγματικά έτοιμο να αλλάξει πορεία».

Δύο συμφωνίες, αλλά χωρίς την απαραίτητη πλειοψηφία

Το Γιασάρ έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσει δύο συμφωνίες κυβερνητικής συνεργασίας, χωρίς όμως να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ειδικότερα, ο Άιζενκοτ έχει καταλήξει σε συμφωνία με το αριστερό κόμμα των Δημοκρατών, καθώς και με το δεξιό Ισραήλ Μπεϊτινού.

Οι τρεις πολιτικοί σχηματισμοί συγκεντρώνουν συνολικά 36 έδρες στην ισραηλινή Βουλή, την Κνεσέτ.

Ωστόσο, για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας απαιτούνται 61 από τις 120 έδρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσέλκυση επιπλέον κομμάτων.

Οι συζητήσεις για τη συγκρότηση συνασπισμού περιπλέκονται από τις σημαντικές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δυνάμεων που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Γιασάρ.

Τα τρία σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Άιζενκοτ βρίσκεται αντιμέτωπος με διαφορετικές επιλογές, καθεμία από τις οποίες προκαλεί αντιδράσεις στο πολιτικό του στρατόπεδο.

Μία πιθανότητα αφορά την επίτευξη συμφωνίας με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τις απαραίτητες έδρες για μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Μια δεύτερη επιλογή είναι η αναζήτηση στήριξης από κόμματα με κυρίως αραβική εκλογική βάση, τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά την παρουσία τους στις τελευταίες εκλογές.

Το τρίτο σενάριο αφορά τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, οι επιλογές αυτές προκαλούν εσωτερικές διαφωνίες, καθώς ορισμένοι από τους συμμάχους του Άιζενκοτ αντιτίθενται στη συνεργασία με αραβικά κόμματα, ενώ άλλοι απορρίπτουν το ενδεχόμενο παραμονής του Νετανιάχου στην εξουσία μέσω κυβέρνησης συνεργασίας.

Οι διαφωνίες δυσχεραίνουν την εξεύρεση κοινής πολιτικής βάσης, παρά την επιθυμία των συμμετεχόντων να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Λικούντ: «Επικίνδυνη αριστερή κυβέρνηση» επιδιώκει ο Άιζενκοτ

Απαντώντας στις καταγγελίες, το Λικούντ κατηγόρησε τον Άιζενκοτ ότι επιδιώκει να σχηματίσει μια «επικίνδυνη αριστερή κυβέρνηση».

Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού υποστηρίζει ότι παραμένει πρόθυμο να συμμετάσχει σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, απορρίπτοντας την κατηγορία ότι ευθύνεται για τη στασιμότητα των συνομιλιών.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη πραγματοποιήσει σειρά διαπραγματευτικών επαφών, χωρίς να επιτευχθεί ουσιαστική σύγκλιση σε κρίσιμα ζητήματα.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη δυσκολία διαμόρφωσης κυβερνητικής πλειοψηφίας σε ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο πολιτικό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο και το αραβικό κόμμα Ράαμ

Νέο ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις προκαλούν δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον επικεφαλής του αραβικού κόμματος Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ο Αμπάς αναμένεται το Σάββατο (28/11) να αναγνωρίσει δημοσίως τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση.

Μια τέτοια τοποθέτηση θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του κόμματός του σε πιθανό κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αναμενόμενη δήλωση δεν έχει πραγματοποιηθεί, ενώ παραμένουν σημαντικές οι αντιρρήσεις ορισμένων κομμάτων που συμμετέχουν στο ευρύτερο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης.

Η πιθανή συνεργασία με το Ράαμ αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία.

Αντίστροφη μέτρηση έως τις 6 Δεκεμβρίου

Με λιγότερες από δέκα ημέρες να απομένουν μέχρι τη λήξη της διερευνητικής εντολής, ο Γκάντι Άιζενκοτ καλείται να επιτύχει τις απαραίτητες πολιτικές συμφωνίες για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε να ζητήσει παράταση 14 ημερών, προκειμένου να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Εάν αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από την ισραηλινή νομοθεσία διαδικασίες, με το ενδεχόμενο νέων εκλογών να παραμένει ανοιχτό.

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου κλιμακώνεται, καθώς το Ισραήλ εξακολουθεί να αναζητά κυβερνητική λύση μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, χωρίς να έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.