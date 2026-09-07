Ο Γκάντι Άιζενκοτ, κύριος αντίπαλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση αντί στην ασφάλεια της χώρας, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης τη Δευτέρα.

Παρουσιάζοντας τα ονόματα των υποψηφίων του κόμματός του Yashar για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τις ευθύνες του από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, η πιο αιματηρή στην ιστορία του Ισραήλ.

“Απέναντι στο βαθύ ρήγμα που άνοιξε την 7η Οκτωβρίου και απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κράτος του Ισραήλ, χρειαζόμαστε μια διοίκηση που να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, να ξέρει πώς να ενώνει και να αποκαθιστά τις αρχές του σιωνισμού”, δήλωσε σε συγκέντρωση στο Ρος Χααγίν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που έδωσε στη δημοσιότητα το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan την Κυριακή, το Yashar φέρεται να κερδίζει 23 έδρες στις προσεχείς εκλογές, και να προηγείται του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, το οποίο φέρεται να κερδίζει 20 έδρες, από τις 120 έδρες της Κνεσέτ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να αποσπάσουν 51 έδρες, έναντι 52 για τα κόμματα που είναι πιθανό να σχηματίσουν συνασπισμό με το Λικούντ.

Εάν κανένας συνασπισμός δεν εξασφαλίσει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, μπορεί να σχηματιστούν συμμαχίες με άλλα πολιτικά κόμματα, κυρίως δύο κόμματα που έχουν ως επί το πλείστον Άραβες υποψηφίους, τα οποία φέρεται να λαμβάνουν 13 έδρες.