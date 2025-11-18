Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, άσκησε νέα, οξεία πίεση προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να άρει άμεσα την ασυλία του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και να προχωρήσει στη σύλληψή του.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου πληθαίνουν οι διεθνείς πρωτοβουλίες για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπεν-Γκβιρ απηύθυνε ευθεία δημόσια έκκληση στον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι «ο Αμπού Μαζέν δεν μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει ασυλία».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν ο ΟΗΕ ή άλλες χώρες επιταχύνουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει με «εξουδετέρωση» ανώτερων στελεχών της Παλαιστινιακής Αρχής, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες».

Ο ίδιος συνέχισε σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους, δηλώνοντας πως υπάρχει ήδη «έτοιμο κελί» για τον Αμπάς στη φυλακή Κετσιότ και ότι θα αντιμετωπιστεί «όπως κάθε άλλος τρομοκράτης».

«Συλλάβετε τον Αμπού Μαζέν και αναλαμβάνω εγώ», πρόσθεσε, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Ο Μπεν-Γκβιρ, γνωστός για τις ακροδεξιές του θέσεις ως επικεφαλής του κόμματος Otzma Yehudit, συνεχίζει να πιέζει για τη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής, καταγγέλλοντας τις διπλωματικές κινήσεις των Παλαιστινίων για διεθνή αναγνώριση ως «μορφή διεθνούς τρομοκρατίας».

Από την πλευρά του Νετανιάχου, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση στις δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού του.

Με πληροφορίες από: Sky news Arabia