Ο Μανσούρ Αμπάς (φωτό), ηγέτης της Ενωμένης Αραβικής Λίστας – γνωστής και με το εβραϊκό ακρωνύμιο Ράαμ –, χαρακτήρισε δημοσίως «τρομοκρατική οργάνωση» τη Χαμάς, σε συνέντευξή του στην ισραηλινή κρατική τηλεόραση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη του αραβικού κόμματος σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκάντι Άιζενκοτ έχει θέσει ως προαπαιτούμενο για τους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού να χαρακτηρίσουν «τρομοκρατική οργάνωση» τη Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι τέσσερις αρχές του Άιζενκοτ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του κεντρώου κόμματος Γιασάρ, δήλωσε πρόσφατα ότι όποιος αποδέχεται τέσσερις βασικές αρχές μπορεί να συμμετάσχει στην κυβέρνησή του. Αυτές περιλαμβάνουν τον χαρακτηρισμό της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και τη δέσμευση για τη διάλυση της κυριαρχίας της στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ πρέπει επίσης να παραμείνει εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος, να σέβεται τις αξίες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και να καθιερώσει υποχρεωτική θητεία για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν στην αραβική μειονότητα. Αυτό θα μπορούσε να εκπληρωθεί μέσω της στρατιωτικής θητείας ή, εναλλακτικά, μέσω κοινωνικής υπηρεσίας, διευκρίνισε.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αμπάς για εξαπάτηση

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία, κατηγόρησε τον Αμπάς ότι εξαπατά την κοινή γνώμη. Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τα αραβικά κόμματα ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Χθες Σάββατο (28/11), ο Νετανιάχου είπε ότι θα αποδεχόταν να αναλάβει ο Άιζενκοτ πρώτος τον πρωθυπουργικό θώκο στο πλαίσιο συμφωνίας για εκ περιτροπής πρωθυπουργία σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Άιζενκοτ και Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθούν σήμερα (29/11) το πρωί για συνομιλίες σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης.