Διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ μελετά το σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής όχθης, σε περίπτωση που αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος.

Η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευθεί να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έχει εξοργίσει το Ισραήλ.

Τα σενάρια που είδαν το «φως» της δημοσιότητας αποδίδονται στο σχεδιασμό της ισραηλινής κυβέρνησης, να απαντήσει στους συμμάχους της, που έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με το Reuters, (το οποίο επικαλείται τις δηλώσεις τριών ισραηλινών αξιωματούχων), το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης θα συζητηθεί εκτενέστερα, σήμερα, Κυριακή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας.

Την ίδια ώρα το Γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού διαψεύδει, όλα τα παραπάνω, τονίζοντας:

«Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφάλεια.»

Εν αναμονή των λεπτομερειών του σχεδίου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και πότε, δηλαδή εάν θα αφορά μόνο τους ισραηλινούς οικισμούς ή ορισμένους από αυτούς, ή εάν θα αφορά συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη. Δεν είναι επίσης σαφές εάν τις όποιες συζητήσεις θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες πιθανότατα θα απαιτούν μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την κατεύθυνση της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης θα προκαλέσει πιθανότατα ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστινίους, οι οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση του εδάφους για ένα μελλοντικό κράτος, καθώς και από τις αραβικές και δυτικές χώρες. Παραμένει ασαφής η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το θέμα. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το 2024 δήλωσε ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, και οι εποικισμοί του εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να αποσυρθεί το συντομότερο δυνατό.

Αν προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη θα αποτελεί τμήμα του ισραηλινού κράτους

Η πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ σημαίνει ότι η περιοχή, η οποία από το 1967 βρίσκεται υπό στρατιωτικό έλεγχο, θα θεωρηθεί πλέον επίσημο τμήμα του ισραηλινού κράτους. Αυτό θα σήμαινε την πλήρη εφαρμογή του ισραηλινού δικαίου σε εδάφη όπου κατοικούν κυρίως Παλαιστίνιοι, ενώ ήδη υπάρχουν χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι. Σε αντίθεση με το καθεστώς της κατοχής, που υποδηλώνει προσωρινό έλεγχο, η προσάρτηση αποτελεί νομική και πολιτική πράξη που ενσωματώνει μόνιμα τη γη στο κράτος.

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν πολλαπλές. Σε διεθνές επίπεδο θα θεωρούνταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προκαλώντας έντονη αντίδραση από οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, θα υπονόμευε κάθε προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, καθώς τα προσαρτημένα εδάφη αποτελούν βασικό τμήμα της μελλοντικής του επικράτειας. Για τους κατοίκους, ιδιαίτερα τους Παλαιστινίους, θα προέκυπταν ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων και ισότιμης μεταχείρισης, γεγονός που θα μπορούσε να εντείνει την αστάθεια και τη σύγκρουση στην περιοχή.