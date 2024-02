Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες Πέμπτη τον ΟΗΕ ότι καθυστερεί τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας και τον κάλεσε να «αυξήσει» τις επιχειρήσεις του για αυτή.

Τα φορτία 500 οχημάτων με ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχουν μεταφερθεί στον παλαιστινιακό θύλακα, παραμένουν στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ για ημέρες, ανέφερε το όργανο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι αρμόδιο για τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα και τη Λωρίδα της Γάζας, το COGAT, μέσω X (του πρώην Twitter).

Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες των ποσοτήτων βοήθειας αφού επιθεωρήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό και παραμένουν σε ανοικτό χώρο στην παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης εν αναμονή της παραλαβής και της διανομής τους.

This is the content of 500 trucks of humanitarian aid on the Gazan side of Kerem Shalom, AFTER Israeli inspection, waiting to be picked up and distributed by @UN orgs.

It is the 3rd day in a row that hundreds of trucks are not picked up. The UN needs to scale up their operations pic.twitter.com/UH5c3OrPoD

— COGAT (@cogatonline) February 15, 2024

