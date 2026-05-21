Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επέκρινε την Τετάρτη τις «αξιοκαταφρόνητες ενέργειες» του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος νωρίτερα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

«Ομόφωνη αγανάκτηση και καταδίκη απ’ όλους τους ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους (…) για τις απεχθείς πράξεις του Μπεν Γκβιρ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Χάκαμπι.

«Ο στολίσκος ήταν μια ανόητη ενέργεια, αλλά ο Μπεν Γκβιρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του», πρόσθεσε.