Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να αποδεχθούν την πραγματικότητα των βουλευτικών εκλογών και να κάνουν συμβιβασμούς για να σχηματισθεί κυβέρνηση καταγγέλλοντας παράλληλα τις ρατσιστικές επιθέσεις κατά της αραβικής μειονότητας.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ καλεί τα πολιτικά κόμματα να αποδεχθούν ότι «δεν μπορούν να τηρηθούν όλες οι υποσχέσεις» δεδομένης της «πραγματικότητας» των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες κανένα στρατόπεδο δεν εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Δεν ζητώ από κανέναν να απαρνηθεί τις θεμελιώδεις αξίες του. Αλλά στην σημερινή πραγματικότητα, χωρίς προφανή νικητή μετά τις εκλογές, ζητώ επινοητικότητα και δημιουργικότητα, θάρρος και καλή θέληση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής δικαστής Νόαμ Σόλμπεργκ μετά την επίδοση των επίσημων αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου/.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ καταδίκασε τις «χυδαίες και ρατσιστικές» επιθέσεις κατά της αραβικής μειονότητας του Ισραήλ, μετά τις κατηγορίες για εκλογική νοθεία που εκτόξευσαν εναντίον των αραβικών κομμάτων του Ισραήλ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το στρατόπεδό του.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την αραβική κοινότητα στο Ισραήλ. Καταδικάζω τις χυδαίες συμπεριφορές και τις ρατσιστικές δηλώσεις που έχουμε ακούσει πρόσφατα», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την επίδοση των επισήμων εκλογικών αποτελεσμάτων.

«Η βία, είτε φυσική είτε λεκτική δεν έχει θέση ανάμεσά μας», είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο δικαστής Σόλμπεργκ κατήγγειλε τον «πραγματικό κίνδυνο» που δημιουργούν όσοι επιδιώκουν «να θέσουν εν αμφιβόλω το αποτέλεσμα των εκλογών».

Σήμερα το πρωί, η Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοί της δεν ανέδειξαν «καμία ανωμαλία ή απόδειξη υπονόμευσης της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας ή αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα υποδεχθεί σήμερα το βράδυ και αύριο εκπροσώπους των κομμάτων που θα εκπροσωπηθούν στην Κνεσέτ. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ανέδειξε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισε 53 έδρες, ενώ το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ εξασφάλισε 48 έδρες και οι αραβικές λίστες 19. Χρειάζονται τουλάχιστον 61 έδρες στην 120μελή για να υπάρξει κυβερνητική πλειοψηφία.

Θεωρητικά, το στρατόπεδο αντι-Νετανιάχου θα μπορούσε εύκολα να φθάσει στην πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν συνιστώσες του μπλοκ της αντιπολίτευσης που είναι αντίθετες προς οποιαδήποτε συμμαχία με τα αραβικά κόμματα.

Ο Νετανιάχου προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την ριζοσπαστικοποίηση της ισραηλινής εβραϊκής κοινής γνώμης μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου εξακοντίζοντας επιθέσεις κατά των αραβικών παρατάξεων του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «στηρίγματα των τρομοκρατών», που απειλούν «να εξισλαμίσουν το Ισραήλ» και «να αφανίσουν το εβραϊκό κράτος». Με τέτοιες αναρτήσεις έχει πλημμυρίσει τα κοινωνικά δίκτυα ερεθίζοντας τα υπαρξιακά αντανακλαστικά της ισραηλινής κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της ισραηλινής Αριστεράς Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του κόμματος Οι Δημοκράτες που συμμετέχει στην συμμαχία του Άιζενκοτ, ζητά από το Ισραήλ «να γυρίσει την σελίδα Νετανιάχου, που έχει γίνει επικίνδυνος για την χώρα».

Έχει δηλώσει ότι η παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία εκθέτει το Ισραήλ στον κίνδυνο της διεθνούς απομόνωσης και των κυρώσεων μετά την νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί, που πήραν τον έλεγχο του Κογκρέσου, είναι πάντως διαιρεμένοι ως προς την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ που μέχρι πρότινος εθεωρείτο ακλόνητη. Και αυτό εξαιτίας του βαρύτατου φόρου αίματος του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα.

Ο Ισαάκ Χέρτσογκ επιδιώκει με κάθε τρόπο την αποφυγή του πολιτικού αδιεξόδου και την προκήρυξη νέων εκλογών. Σκοπός του ήταν να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις αύριο το βράδυ, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τις παρατείνει.

Έχει προθεσμία μέχρι τις 11 Νοεμβρίου για να επιλέξει υποψήφιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης.