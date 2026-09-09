Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει τη στρατιωτική του παρουσία στο έδαφος της Συρίας επανέλαβε ξεκάθαρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατς.

Πιο συγκειριμένα κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψής του σε ισραηλινές μονάδες που βρίσκονται αναπτυγμένες στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις του στρατού θα παραμείνουν στις θέσεις τους για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας.

«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο της Συρίας, που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από εδώ, στο μέγαρό του στη Δαμασκό: είμαστε εδώ στο όρος Ερμών, είμαστε στη ζώνη ασφαλείας και δεν θα κουνηθούμε από εδώ», είπε ο Κατς.

Ο Ισραηλινός υπουργός επισκέφθηκε τους στρατιώτες που σταθμεύουν στη νότια Συρία και πριν από δύο εβδομάδες, προκαλώντας την οργή της Δαμασκού που κατήγγειλε «την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή τους να διατηρήσει το Ισραήλ στρατιωτική παρουσία στη «ζώνη ασφαλείας», στη νότια Συρία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης, αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Σε αυτήν την επίσκεψη ο Κατς συνόδευε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος από την πλευρά του είπε ότι «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα» του Ισραήλ.