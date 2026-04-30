Το Ισραήλ άρχισε να θέτει υπό τον έλεγχό του πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια, μετέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/4) το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή.

Δεν διευκρινίστηκε πού βρίσκονται και πόσα είναι αυτά τα σκάφη.

Στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα υποστηρίζει ότι τα πλοία της «περικυκλώθηκαν παράνομα» από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα και ότι υπήρξαν απειλές για «απαγωγή και χρήση βίας».

Η Global Sumud Flotilla ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με 11 σκάφη, ενώ ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναχαίτιση επτά πλοίων.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν άμεσα για να προστατεύσουν τον στολίσκο, να λογοδοτήσει το Ισραήλ για αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση.

israeli military boats have illegally surrounded the flotilla in international waters and threatened kidnapping and violence. Communications with 11 vessels have been lost and israeli media claims that 7 boats have been intercepted. Governments must act now to protect the… pic.twitter.com/DfuRyFm925 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Ισραηλινό ΥΠ.ΕΞ: Σε ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν εντοπίστηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά»

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι σε ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν εντοπίστηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά», χωρίς να παρέχονται περισσότερες διευκρινίσεις για τις συνθήκες του ελέγχου ή την προέλευση των ευρημάτων.

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Πηγές: ertnews, ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters