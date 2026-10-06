Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ακριβώς τρία χρόνια μετά την επίθεση.

Ο μαχητής της Χαμάς ήταν διοικητής της μονάδας Νουκμπά που διείσδυσε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έγραψε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

🔴ELIMINATED: Ibrahim Mustafa Suleiman Abu Oweimer, a Nukhba platoon commander in Hamas’ military wing. The terrorist infiltrated Israeli territory during the October 7 Massacre. Recently he advanced attacks against Israeli civilians & IDF troops and operated to restore Hamas’ capabilities, in systematic violation of the ceasefire. The terrorist was eliminated in Gaza in order to remove the threat he posed. — Israel Defense Forces (@IDF) October 5, 2026

Η μονάδα «Νουκμπά» είναι μια επίλεκτη μονάδα κομάντο του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς και πιστεύεται ότι ηγήθηκε της επίθεσης στο Ισραήλ. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου τρομοκρατικής επίθεσης.

Το Ισραήλ αντέδρασε με στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στην πυκνοκατοικημένη παράκτια ζώνη.

Ο διοικητής, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα, ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών και εργαζόταν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της Χαμάς, ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωση του. Αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τεχνικά, η εκεχειρία ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές οι οποίες όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν μέλη της Χαμάς.

Επίσης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από τρία χρόνια.

«Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε αιχμάλωτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο», πρόσθεσε.

«Θα τους πιάσουμε, όπως πιάσαμε και άλλους. Μέρα με τη μέρα, εκδικούμαστε αυτούς τους απεχθείς δολοφόνους».

Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά όταν το αυτοκίνητό τους εμβόλισε στρατιωτικό όχημα κοντά στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε πως ένας 38χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις άνδρες ανέπτυξε ταχύτητα κι εμβόλισε στρατιωτικό όχημα σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Μπάνι Ναΐμ. Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας τον έναν εξ αυτών και τραυματίζοντας τους άλλους δύο επιβαίνοντες, ανέφεραν οι IDF, διευκρινίζοντας πως δεν τραυματίστηκε ισραηλινός στρατιώτης.

NOW: BREAKING: IDF troops killed a suspect who attempted to infiltrate an Israeli military post in the security zone in southern Syria. The IDF said troops quickly identified the suspect and opened fire. No Israeli forces were injured. — Open Source Intel (@Osint613) October 4, 2026

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.122 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι – έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας