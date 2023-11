Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε απόψε ότι έβαλε στο στόχαστρο το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο της Γάζας, χαρακτηρίζοντας «ψευδείς» τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δυνάμεις του «το περικύκλωσαν και το χτυπούν».

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν ψευδείς πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες περικυκλώνουμε και πλήττουμε το νοσοκομείο Αλ Σίφα», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Fact: We are working with Gaza’s hospital staff to provide safe passage southward for Gazans from Shifa Hospital.

Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari speak on the IDF’s efforts to mitigate harm to the people of Gaza. pic.twitter.com/0BUKDibmTM

— Israel Defense Forces (@IDF) November 11, 2023

