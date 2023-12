Πέντε Ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν από τη Χαμάς βρίσκονταν σε μια υπόγεια σήραγγα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την Κυριακή ο στρατός, παρουσιάζοντας πλάνα από μια τουαλέτα με λευκά πλακάκια και μια αίθουσα εργασίας που συνδέονται μεταξύ τους μέσω σκοτεινών, τσιμεντένιων διόδων.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το ερώτημα πώς πέθαναν οι πέντε όμηροι. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. «Θα ενημερώσουμε τις οικογένειες και στη συνέχεια, ανάλογα με το τι επιθυμούν, το κοινό», πρόσθεσε.

🔴WATCH: IDF soldiers exposed Hamas’ northern headquarters.

Dozens of meters deep, the underground headquarters was made up of 2 levels, with an intricate tunnel network—used for directing combat and the movement of terrorists. This network was connected to a shaft leading to… pic.twitter.com/rioSighGz0

— Israel Defense Forces (@IDF) December 24, 2023

